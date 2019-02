Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.02.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperliche Auseinandersetzung nach Gerichtsverhandlung ++ Betrug am Telefon ++ Verwirrte Person auf Autobahn ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++ Fahrradfahrerin leicht verletzt nach Verkehrsunfall ++

Leer - Körperliche Auseinandersetzung nach Gerichtsverhandlung

Leer - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am gestrigen Vormittag gegen 09:10 Uhr nach einer Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht in Leer. Ein 24-jähriger aus Moormerland hatte als Zuschauer an einer öffentlichen Strafverhandlung teilgenommen. Nach der Verhandlung verließ er mit seiner Freundin das Amtsgericht. Ein weiterer 24-jähriger aus Moormerland, der als Zeuge vor Gericht aussagte, lief an dem Mann vorbei und schlug ihm vor dem Eingang des Amtsgerichtes unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit. Nach ersten Erkenntnissen sind sich die beiden Männer aus Moormerland persönlich bekannt. Der Grund für dieses aggressive Verhalten muss im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden. Gegen den 24-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Leer - Betrug am Telefon

Leer - Gestern Mittag wurde der Polizei ein weiterer Vorfall eines Betruganrufes bekannt. Betroffen war eine 80-jährige Frau aus Leer, die von einer männlichen Person nach ihren Kontodaten befragt wurde. Der Mann hatte sich als Beamter des Bundeskriminalamtes ausgegeben. Weiterhin wollte der Mann auch wissen, ob die Frau Wertgegenstände oder Schmuck zu Hause lagern würde. Bei der Aussage der Frau, diesen Vorfall ihrem Sohn mitzuteilen, drohte der Mann mit einer Strafanzeige. Das Gespräch wurde dann beendet. Kurz darauf rief der Mann jedoch erneut an. Dieses Mal hatte der Sohn der 80-jährigen das Gespräch angenommen. Auch hier gab sich der Anrufer als Beamter des Bundeskriminalamtes aus. Nach einer kurzen Gesprächsführung legte der Anrufer dann auf. Die 80-jährige Frau hat sich in dieser Situation richtig verhalten und keine Daten preisgegeben. Im Verlauf des heutigen Tages gingen bei vier vorwiegend älteren Personen, die in Emden im Ortsteil Wolthusen wohnhaft sind, gleichgelagerte Anrufe ein. Hier gab sich der Anrufer als Kriminalbeamter aus. Der Mann täuschte gegenüber den betroffenen Personen vor, dass es zu Raubüberfällen in der Nachbarschaft gekommen sein soll. Im Zuge dessen wurden die Personen nach Wertgegenstände befragt. Glücklicherweise ging keiner der angerufenen Personen auf diese Anrufe und Forderungen ein. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch einmal an alle Bürgerinnen und Bürger, bei einem ähnlichen Anruf keine Daten herauszugeben und den Vorfall der Polizei zu melden.

A31/Leer - Verwirrte Person auf Autobahn

A31/Leer - Am gestrigen Vormittag wurde der Polizei gegen 09:00 Uhr eine männliche Person auf der A31 gemeldet, die sich auf dem Seitenstreifen in Höhe der Anschlussstelle Leer-Nord befinden soll. Die Beamten konnten die Person auffinden und zur Identitätsfeststellung der Wache zuführen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-jährige Mann mit dem Verbot, die Autobahn nochmals zu betreten, zunächst entlassen. Kurz darauf wurde der Mann wieder an A31 in Höhe der Anschlussstelle Leer-West angetroffen. Der Mann machte nunmehr einen sehr verwirrten und desorientierten Eindruck. Um eine weitere Fremd- und Eigengefährdung auszuschließen, wurde der Mann einem Arzt des Landkreises Leer vorgestellt.

Weener - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Weener - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer wurde die Polizei am gestrigen Morgen gegen 06:45 Uhr in der Halter Straße gerufen. Ein 22-jähriger Mann aus Bulgarien befuhr die Vellager Straße aus Richtung Papenburg kommend und beabsichtige mit seinem Mazda 5 nach rechts in die Halter Straße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden und bevorrechtigten 24-jährigen Fahrradfahrer aus Weener. In dem Kreuzungsbereich der Vellager- und der Halter Straße kam es zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Das Fahrrad wies erhebliche Beschädigungen auf. Die Frontscheibe des Mazda wurde ebenfalls stark beschädigt, sodass die Weiterfahrt in diesem Zustand durch die Polizei untersagt wurde.

Emden - Fahrradfahrerin leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Emden - Zu einem ähnlichen Verkehrsunfall kam es auch in Emden am gestrigen Vormittag gegen 09:25 Uhr in der Petkumer Straße/ Ecke Schöpfwerkstraße. Ein 64-jähriger aus Emden befuhr mit seinem Honda die Petkumer Straße stadtauswärts und beabsichtige nach rechts in die Schöpfwerkstraße einzubiegen. Dabei übersah er die entgegenkommende 52-jährige aus Emden, die mit ihrem Fahrrad den Radweg der Petkumer Straße stadteinwärts befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die 52-jährige stürzte, sich leicht verletzte und in ein örtliches Krankenhaus verbracht wurde. An dem Pkw entstand leicht Sachschaden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: heike.rogner@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell