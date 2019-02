POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, 26.02.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Verkehrsunfallfluchten ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Zu einer Verkehrsunfallflucht in der Holzsägerstraße kam es am Montagabend im Zeitraum zwischen 19:45 Uhr und 21:45 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen VW Sharan, der in der Straße geparkt war. An dem VW waren Schäden an der vorderen Stoßstange entstanden. Der Unfallverursacher flüchtete. Ein Hinweisgeber hinterließ an der Windschutzscheibe des VW einen Zettel mit der Mitteilung, dass er den Unfall beobachtet habe. Dabei teilte er das mutmaßliche Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs mit. Eine polizeiliche Überprüfung ergab, dass dieses Kennzeichen nicht ausgegeben ist. Die Polizei bittet diesen Hinweisgeber und weitere mögliche Zeugen des Vorfalls um Kontaktaufnahme.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Zu einer Verkehrsunfallflucht in der Württemberger Straße kam es heute Mittag gegen 12:20 Uhr. Eine 33-jährige Frau aus dem Landkreis Aurich befuhr mit ihrem VW Polo die Straße in Richtung des Dollart Centers. In Höhe eines Fliesenhandels kam der Frau ein PKW-Fahrer entgegen, der an einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug vorbeifuhr. Die 33-Jährige musste ihren PKW abbremsen und mit diesem nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden zu vermeiden. Dabei geriet die Frau mit ihrem VW an den Bordstein, sodass an ihrem Fahrzeug leichter Sachschaden entstand. Der Entgegenkommende hielt kurzzeitig an, führte einen Wortwechsel mit der 33-Jährigen und setzte seine Fahrt anschließend fort. Den Erkenntnissen nach soll der Fahrer 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein und grau melierte Haare aufgewiesen haben. Bei dem mitgeführten PKW des Flüchtigen soll es sich um einen VW handeln. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

