POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 24.02.2019

++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (2) ++ ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Diebstahl aus Keller ++

Moormerland - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, gegen 17:30 Uhr, wird der 17-jährige Führer einer Mofa durch eine Streifenbesatzung angehalten und kontrolliert. Im Rahmen seiner Überprüfung ergeben sich Anhaltspunkte auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigt den Verdacht, so dass eine Blutentnahme gegen den Jugendlichen angeordnet wird. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wird eingeleitet.

Moormerland - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, gegen 13:30 Uhr, kontrolliert eine Streifenbesatzung einen 19-jährigen Mann aus Moormerland. Dieser befährt mit seinem Kleinkraftrad die Jann-Berghaus-Straße. Nach der ersten Feststellung, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ergeben sich auch in diesem Fall Anhaltspunkte auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Es werden geringe Mengen Marihuana bei dem nunmehr Beschuldigten aufgefunden. Eine Blutentnahme wird angeordnet. Außerdem werden Ermittlungsverfahren wegen diverser Verstöße gegen den Mann eingeleitet und das Betäubungsmittel sichergestellt.

Leer - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, gegen 07:45 Uhr, kontrollieren Beamte einen PKW Ford mit Kennzeichen Leer in der Straße "Großer Oldekamp". Der 43-jährige Fahrzeugführer steht augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt 1,1 Promille, so dass eine Blutentnahme erforderlich wird. Gegen den Beschuldigten wird ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Emden - Diebstahl aus Keller

In der Zeit von Donnerstag bis Samstag dringen unbekannte Täter in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Graf-Enno-Straße ein. Aus diesem werden diverse Angelruten sowie weiteres Anglerzubehör entwendet. Der Schaden wird nach ersten Angaben im unteren vierstelligen Bereich beziffert. Die Polizei bittet in dieser Angelegenheit um sachdienliche Hinweise.

