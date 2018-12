POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 10.12.2018

PI Leer/Emden (ots) - ++ Verkehrsunfall ++ Trunkenheitsfahrt ++ Einbruch scheiterte ++ Schmuck entwendet ++ Verkehrsunfallflucht ++ Rinder verendet ++

Moormerland - Verkehrsunfall

Moormerland - Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Mann aus Moormerland schwer verletzt und ein 21-jähriger Mann aus Rheinbach (Rhein-Sieg-Kreis) leicht verletzt wurden, kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00:10 Uhr. Der Moormerländer befuhr die Dr.-Warsing-Straße mit einem BMW in Richtung Alte Landstraße. Schließlich fuhr der Mann von der Dr.-Warsing-Straße auf die querende Alte Landstraße ein, ohne die Vorfahrt des Rheinbachers zu beachten. Dieser war mit einem Ford Focus auf der Alten Landstraße in Richtung Timmel unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die durch die Wucht des Aufpralls auf den Parkplatz einer Pizzeria geschleudert wurden. Der Moormerländer erlitt schwere Verletzungen. Da er sich nicht mehr eigenständig aus dem Fahrzeug befreien konnte, erfolgte die Bergung über hinzugezogene Kräfte der Feuerwehr. Der 21-Jährige erlitt dahingegen leichte Verletzungen. Er befreite sich selbstständig aus seinem Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte beide Männer in umliegende Krankenhäuser. Die beteiligten Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Sie mussten jeweils durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zudem entstand Sachschaden an einem Werbemasten, der auf dem Parkplatz der Pizzeria aufgestellt ist. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, die etwa bis 02:15 Uhr andauerte, wurde die gesamte Kreuzung am Unfallort gesperrt. Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Emden - Wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 51-jähriger Mann aus Südbrookmerland verantworten, der gestern Nachmittag mit einem Hyundai unterwegs war. Polizeibeamte kontrollierten den Mann gegen 16:40 Uhr in der Auricher Straße. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest lieferte einen Wert von 2,54 Promille. Zudem ergab eine Überprüfung, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen seines Fahrzeugs ist. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Ostrhauderfehn - Einbruch scheiterte

Ostrhauderfehn - In kurzer Abwesenheit eines Platzwartes versuchte ein unbekannter Täter gestern im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr in das Gebäude des Vereins SV Eiche Ostrhauderfehn in der 1. Südwieke einzudringen. Die Beamten stellten bei der Tatortaufnahme fest, dass der Unbekannte mehrfach mit einem Gegenstand gegen die Verglasung eines Fensters des Vereinsgebäudes geschlagen hatte. Ein Eindringen in das Objekt gelang dem Täter nicht. Das aus Sicherheitsglas bestehende Fenster hielt den Gewalteinwirkungen stand. Sachschaden entstand dennoch, da die Verglasung an einigen Stellen zersprungen war. Womöglich nutzte der Täter zum Zuschlagen einen Pflasterstein, den er von einem umliegenden Steinhaufen entnommen hatte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Schmuck entwendet

Leer - Am Sonntag, im Zeitraum zwischen 17:10 Uhr und 21:20 Uhr, drang ein unbekannter Täter in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Norderneyer Straße ein. Den Zugang verschaffte sich der Täter durch Einschlagen der Glasscheibe an einer hinteren Eingangstür. Der Unbekannte durchsuchte die Räumlichkeiten des Hauses nach Diebesgut. Schließlich flüchtete er unter Mitnahme mehrerer Schmuckstücke. Die Polizei nahm den Tatort auf und sicherte die Spuren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am vergangenen Freitag kam es im Zeitraum zwischen 16:40 Uhr und 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Ubbo-Emmius-Straße. An einem dort geparkt gewesenen Toyota Yaris wurde der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Der Spiegel war vom Fahrzeug abgebrochen und lag auf dem Boden. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Rinder verendet

Weener - Am heutigen Tag gegen 11:00 Uhr kam es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Weenermoorer Straße zu einem Ereignis, welches höchstwahrscheinlich zur Verendung einiger Rinder geführt hat. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Unternehmen im Außenbereich an den Stallungen Erdbohrungen durchgeführt. Plötzlich bemerkte der Hauseigentümer einen Stromausfall, der möglicherweise auf einen Kurzschluss zurückzuführen ist. Aufgrund der Unruhen im Kuhstall, die der Eigentümer wahrgenommen hatte, hielt dieser Nachschau und musste acht verendete Rinder feststellen. Zwei Tierärzte überprüften im Anschluss den Gesundheitszustand der übrigen Tiere. Es ist nicht auszuschließen, dass die Tiere einen tödlichen Stromschlag erlitten haben. Neben der Polizei wurde auch die Feuerwehr aus Weenermoor zur Hilfeleistung angefordert, um den Stallbereich auszuleuchten. Durch den Vorfall kam es zu keinem Personenschaden. Ob die durchgeführten Erdbohrungen ursächlich für den Kurzschluss und letztendlich für die Verendung der Rinder sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Das Veterinäramt und die Landwirtschaftskammer wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Ein Unternehmen unternimmt derzeit weitere Bohrungen, um die Ursache zu ergründen.

