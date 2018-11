POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 21.11.2018

PI Leer/Emden (ots) - ++ Versuchter Handtaschenraub ++ Trunkenheitsfahrt ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Versuchter Handtaschenraub

Emden - Zu einem versuchten Handtaschenraub kam es am heutigen Vormittag gegen 10:00 Uhr in der Klopstockstraße. Nachdem eine 29-jährige Frau aus Emden ihren PKW auf einem Parkplatz abgestellt hatte und aus diesem ausgestiegen war, wurde sie von einem ihr unbekannten Mann angegangen. Der Mann zerrte zunächst an ihrer Handtasche, die sie über die Schulter trug. Womöglich weil ihm die Wegnahme nicht gelang, schlug der Unbekannte der Frau in das Gesicht. Der Mann drückte die Frau schließlich durch die noch offenstehende Fahrertür zurück in ihren PKW. Um sein Vorhaben durchzusetzen, holte der Unbekannte nunmehr ein mitgeführtes Messer hervor, mit welchem er der 29-Jährigen oberflächliche Verletzungen an der Wange zufügte. Letztendlich ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete - ohne Wertgegenstände erlangt zu haben - in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen wird der Täter wie folgt beschrieben:

- männlich - schlank - schmales Gesicht - kurze schwarze Haare, die Seiten kürzer geschnitten, das Haupthaar gegelt - Dreitagebart - Bekleidung: dunkle Jacke, dunkelblaue Jeans

Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Leer - Mit 1,74 Promille Atemalkoholkonzentration war gestern Nachmittag gegen 16:50 Uhr eine 54-jährige Holtländerin als Fahrerin eines PKW Ford in der Hafenstraße unterwegs. Polizeibeamte stoppten die Frau, nachdem sie einen Hinweis auf deren auffällige Fahrweise erhalten hatten. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein der Frau sicher, die vorerst keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge im Straßenverkehr mehr führen darf.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es heute Morgen zwischen 06:45 Uhr und 07:00 Uhr im Wykhoffweg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug womöglich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A6. An dem Fahrzeug ist der Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigt worden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

