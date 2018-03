POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 01.03.2018

PI Leer/Emden (ots) - ++ Auffahrunfall mit zwei Verletzten ++ Fenster aufgehebelt ++ Kühlanhänger angegangen ++ Täter entriss Rucksack und flüchtete ++ Diebesgut aus PKW erlangt ++ Überfall auf 83-Jährige ++

Moormerland - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Moormerland - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Mittwochmorgen um 08:20 Uhr in der Osterstraße. Eine 38-jährige Frau und ihre 16-jährige Tochter, beide aus Moormerland, befuhren mit einem PKW Daihatsu die Osterstraße aus Richtung Timmel in Richtung Neermoor. Aufgrund eines Rückstaus musste die Frau abbremsen und anhalten. Ein nachfolgender 71-jähriger Moormerländer erkannte diese Situation zu spät und fuhr mit seinem PKW Audi auf den Daihatsu auf. Die Frau und ihre Tochter erlitten leichte Verletzungen und wurden jeweils mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den noch fahrbereiten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Westoverledingen - Fenster aufgehebelt

Westoverledingen - Im Zeitraum von Montagmorgen bis Montagabend hebelte ein unbekannter Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Breinermoorer Straße auf. Nach bisherigem Erkenntnisstand betrat der Täter die Räumlichkeiten, durchsuchte diese und floh anschließend ohne Diebesgut. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Emden - Kühlanhänger angegangen

Emden - Zwischen Dienstagabend, 18:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 08:00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zum Innern eines Kühlanhängers. Der Kühlanhänger ist im Gewerbegebiet Nord abgestellt und dient als Vorrartslager von Fisch und Brötchen für den zugehörigen Verkaufswagen. Ob der Täter Diebesgut erlangte oder ohne Beute die Flucht ergriff, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Emden - Täter entriss Rucksack und flüchtete

Emden - Am späten Mittwochabend, ca. 22:15 Uhr, war ein 28-jähriger Mann aus Emden auf den Wallanlagen in Richtung Ludwig-Uhland-Straße unterwegs. In Höhe einer Pizzeria kam dem Emder eine männliche Person auf einem Fahrrad entgegen und entriss diesem einen über die Schulter getragenen Rucksack. Der Täter flüchtete in Richtung des Bahnhofes. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Beamten verlief negativ. In dem Rucksack des Emders befand sich u.a. ein Portemonnaie mit Bargeld und EC-Karte sowie ein Mobiltelefon. Zur Beschreibung des Täters kann lediglich gesagt werden, dass dieser dunkel gekleidet war und helles Haar aufwies. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Emden - Diebesgut aus PKW erlangt

Emden - Am Dienstagabend verschaffte sich eine unbekannte Person im Zeitraum zwischen 18:15 Uhr bis 18:30 Uhr über die unverschlossene Kofferraumklappe Zugang zu einem VW Polo, der auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Fritz-Reuter-Straße abgestellt war. Aus dem Innern des Fahrzeugs erlangte die Person eine schwarze, lederne Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen des Geschädigten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Leer - Überfall auf 83-Jährige

Leer - Am Donnerstagvormittag kam es gegen 09:15 Uhr im Harderwykensteg zu einem Überfall auf eine 83-jährige Frau aus Weener. Die Frau war gerade fußläufig an genannter Örtlichkeit unterwegs, als sie von einer männlichen Person von hinten geschubst wurde. Anschließend griff der Täter von vorne nach der Handtasche der Frau und versuchte, diese zu entreißen. Das Vorhaben des Täters scheiterte, sodass dieser nunmehr in die Tasche hineingriff und ein Portemonnaie mit Bargeld entwendete. Der Täter flüchtete in Richtung des Borromäus-Hospitals. Die 83-Jährige Frau, die unverletzt blieb, begab sich anschließend zu einer nahegelegenen Apotheke, um die Polizei zu informieren. Begleitend zur polizeilichen Sachverhaltsaufnahme und Betreuung der Frau fand eine Nahbereichsfahndung nach dem Täter statt. Diese verlief negativ, sodass der Täter weiterhin flüchtig ist. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 18-20 Jahre alt - ca. 1,75 cm groß - ungepflegtes Erscheinungsbild - Dreitagebart - Bekleidung: helle Jacke, darunter ein Hemd

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

