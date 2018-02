POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 28.02.2018

PI Leer/Emden (ots) - ++ Gescheiterter Diebstahl ++ Fenster angegangen ++ Diebstähle ++ Sportheim durchsucht ++ Mann mit Drogen unterwegs ++Betrunkener verursacht Verkehrsunfall ++ Verkehrsunfall im Baustellenbereich ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Rhauderfehn - Gescheiterter Diebstahl

Rhauderfehn - Zu einem gescheiterten Diebstahl kam es am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Straße Rajen. Eine 34-jährige Frau und ihr 38-jähriger Mann, beide aus Ostrhauderfehn, wollten das Geschäft, ohne Ware gekauft zu haben, verlassen. Beim Verlassen des Geschäftes ertönte die Diebstahlwarnanlage, sodass eine Mitarbeiterin aufmerksam wurde. Als die Mitarbeiterin die 34-Jährige am Verlassen hindern wollte und diese an ihrer Handtasche festhielt, riss sich die Frau los und versuchte zu flüchten. Die Flucht misslang, da die Mitarbeiterin und ein Zeuge, der den Vorfall bemerkte, nacheilten und die Frau festhalten konnten. Dabei fiel der 34-Jährigen ein Paar Schuhe aus der Tasche. Dem Ehemann gelang zwar die Flucht, allerdings ermittelten die Beamten seine Personalien. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Fenster angegangen

Emden - In dem Zeitraum vom 23.02. bis zum 26.02. versuchte unbekannter Täter in eine Physiotherapiepraxis in der Wolthuser Straße einzudringen. Hierzu hebelte er mit einem unbekannten Gegenstand an zwei Fenstern der Praxis und beschädigte diese. Zu einem Eindringen in das Objekt kam es nicht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.VN: 201800239718

Emden - Werkzeuge entwendet

Emden - Im Zeitraum zwischen dem 26.02., 18:00 Uhr und dem 27.02., 07:45 Uhr kam es zum Diebstahl mehrerer hochwertiger Werkzeuge aus einem Baucontainer in der Schwabenstraße. Der unbekannte Täter beschädigte gewaltsam das Vorhängeschloss des Containers und gelangte so in diesen. Der Schaden beläuft sich im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Leer - Diesel abgezapft

Leer - Zu einem Dieseldiebstahl kam es in dem Zeitraum zwischen dem 22.02., 16:00 Uhr und dem 26.02., 06:00 Uhr. Ein unbekannter Täter öffnete gewaltsam den Tankdeckel eines auf einer Baustelle im Alten Weg abgestellten Baggers und zapfte eine größere Menge Diesel aus diesem ab. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Uplengen - In Imbissbetrieb eingedrungen

Uplengen - In der Nacht von Montag auf Dienstag verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Imbissbetrieb im Moorweg. Neben Bargeld und Lebensmitteln entwendete der Täter kurioserweise auch einen Mülleimer aus dem Betrieb. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Rhauderfehn - Motorroller gestohlen

Rhauderfehn - Ein unbekannter Täter entwendete von Montagabend auf Dienstagmorgen einen schwarzen Motorroller der Marke Piaggio. Der Motorroller war auf einer Terasse eines Wohngrundstücks in der Nelkenstraße abgestellt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Schwerinsdorf - Sportheim durchsucht

Schwerinsdorf - Im Zeitraum zwischen dem 24.02. und dem 27.02. gelang ein unbekannter Täter durch gewaltsames Einwirken auf eine Tür in die Räumlichkeiten eines Vereinsheims in der Oldendorfer Straße. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten Beschädigungen an einem Fernsehschrank fest, die offensichtlich vom Täter verursacht worden sind. Diebesgut ist nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt worden. Vermutlich durchsuchte der Täter das Objekt und floh anschließend ohne Beute. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Weener - Mann mit Drogen unterwegs

Weener - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ca. 01:45 Uhr, kontrollierten Beamte einen 31-jährigen Mann aus Weener, der zu Fuß in der Westerstraße unterwegs war. Hierbei fanden die Beamten eine geringe Menge an Heroin, die der Mann in seiner Jackentasche mit sich führte. Gegen den Weeneraner wurde ein Strafverfahren wegen illegalen Betäubungsmittelbesitzes eingeleitet. Die Drogen stellten die Beamten sicher.

Leer - Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Leer - Ein 51-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn fuhr am späten Dienstagabend gegen 22:45 Uhr mit seinem PKW von einer Grundstückauffahrt auf die Maiburger Straße. Beim Abbiegevorgang nach rechts kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und landete im Graben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 51-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Ostrhauderfehners sicher. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Ihlow/ BAB 31 - Verkehrsunfall im Baustellenbereich

Ihlow/ BAB 31 - Heute Morgen ereignete sich auf der Bundesautobahn 31 in Fahrtrichtung Emden zwischen den Anschlussstellen Neermoor und Riepe gegen 06:15 Uhr ein Verkehrsunfall. Aufgrund eines Pannenfahrzeuges im Baustellenbereich kam es zu Verkehrsbehinderungen, da andere Verkehrsteilnehmer nur langsam an dem Pannenfahrzeug vorbeifahren konnten. Ein 40-jähriger Mann aus Meppen bemerkte nicht, dass ein vorausfahrender 48-jähriger Autofahrer aus Leer mit einem PKW Smart abbremste und fuhr mit seinem PKW Mercedes auf diesen auf. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden jeweils mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Bis zur Bergung der Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen war die Autobahn in Richtung Emden vollgesperrt. Auch in der Gegenrichtung musste zeitweise eine Vollsperrung eingerichtet werden, sodass Rettungskräfte entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung zur Unfallstellt gelangen konnten. Aufgrund der Vollsperrungen kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Gegen 09:00 Uhr war die Unfallstelle geräumt, sodass der Verkehr wieder ungehindert fließen konnte.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Am heutigen Dienstag kam es im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Thüringer Straße. Ein Autofahrer parkte seinen PKW VW Golf in der genannten Zeit sowohl auf dem Parkplatz des Dollart Centers als auch auf dem Parkplatz des daneben liegenden Baumarktes. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am vorderen Stoßfänger fest. Der Unfallverursacher ist nicht bekannt und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Jemgum - Verkehrsunfallflucht

Jemgum - Im Zeitraum zwischen dem 26.02., 04:50 Uhr und 14:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Hokelsumer Straße. Als die Geschädigte zu ihrem PKW Opel Astra zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

