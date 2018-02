POL-LER: ++Vermisste 80-jährige Leeranerin wohlbehalten aufgefunden++

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Vermisste 80-jährige Leeranerin wohlbehalten angetroffen Leer - Die seit dem heutigen Tage um 10:30 Uhr vermisste 80-jährige Frau aus Leer wurde gegen 14:15 Uhr wohlbehalten in der Friesenstraße angetroffen und zu ihren Angehörigen gebracht. Eine aufmerksame Autofahrerin aus Weener hatte die Dame in der Friesenstraße sitzen sehen und dieses, nachdem sie die Öffentlichkeitsfahndung im Radio gehört hatte, der Polizei mitgeteilt. Die Dame und ihr Hund wurden daraufhin durch Polizeibeamte in der Friesenstraße wohlbehalten angetroffen und in Obhut genommen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit eingestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Christian Groeneveld

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell