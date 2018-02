POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 24.02.2018

Leer (ots) - ++Versuchter Diebstahl aus Wohnung++Pkw-Brand++Sachbeschädigung an Ortseingangsschild++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++Verkehrsunfall, verursacht durch Alkoholeinfluss++

Emden - Versuchter Diebstahl aus Wohnung

Emden - Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag versuchte ein unbekannter Täter in der Brückstraße mit einem unbekannten Gegenstand ein Fenster der Wohnung zu öffnen.

Leer - Pkw-Brand

Leer - Am Freitagabend kam es gegen 20 Uhr auf der Ubbo-Emmius-Straße zu einem Fahrzeugbrand. Ein VW Polo hatte unter der Motorhaube Feuer gefangen. Ein weiterer Fahrzeugführer konnte jedoch mit einem eigenen Feuerlöscher das Feuer sofort löschen, so dass der Schaden in Grenzen gehalten werden konnte.

Remels - Beschädigung Ortseingangsschild

Remels - Ein bisher unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Ortseingangsschild an der Ostertorstraße abgesägt, dann jedoch Schild und Stange vor Ort liegen lassen.

Hesel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Hesel - Am Freitag kam es gegen 14 Uhr auf der Leeraner Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein Pkw-Fahrer (42 Jahre) wollte aus dem Alten Postweg kommend die Leeraner Straße überqueren, übersah hierbei jedoch eine aus Richtung Aurich kommende Pkw-Fahrerin (53 J.), die sich durch den Zusammenstoß leicht verletzte. Die beiden Fahrzeuge wurden relativ schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Ihrhove - Verkehrsunfall, verursacht durch Alkoholeinfluss

Ihrhove - Am frühen Samstagmorgen verursachte ein 40-jähriger Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stehend auf der Folmhuser Straße einen Verkehrsunfall. Dieser hatte gg. 06 Uhr die Straße aus Richtung Leer kommend befahren und wollte nach rechts in den Telkampsweg einbiegen. Hierbei kam dieser jedoch von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Bushaltehäuschen. Sowohl der Pkw als auch das Bushaltehäuschen wurden beschädigt. Bei der Aufnahme des Unfalles mussten die Beamten dann eine Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest ergab einen Wert knapp über 1 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

