Leer (ots) - ++Brand eines Containers++Gefährdung des Straßenverkehrs++Verkehrsunfallflucht++Verkehrsunfall mit Zeugensuche++Sachbeschädigung/Versuchter Einbruch++Diebstähle aus Pkw++Brand Mülltonne/Versuchte Inbrandsetzung Pkw++

Ostrhauderfehn - Brand eines Altkleidercontainers

Ostrhauderfehn - Am Sonntag/Heiligabend kam es gegen 23 Uhr zu einem Brand eines Altkleidercontainers in der Straße Im Gewerbegebiet. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr aus Ostrhauderfehn gelöscht. Die Brandursache ist zur Zeit unbekannt.

Weener - Gefährdung des Straßenverkehrs durch riskantes Überholmanöver

Weener - Am 23.12. kam es gegen 18:30 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch ein riskantes Überholmanöver. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer überholte auf der Bundesstraße 70 von Leer Richtung Weener fahrend eine vor ihm fahrende Fahrzeugschlange, obwohl ihm ein Fahrzeug Richtung Leer fahrend entgegenkam. Dieser Fahrzeugführer konnte eine Kollision mit dem Überholenden nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen verhindern. Das überholende Fahrzeug setzte seinen Überholvorgang völlig unbeirrt fort. Das Fahrzeug des Überholenden soll eine hellere Lackierung gehabt haben, mehr ist zur Zeit nicht bekannt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Weener zu melden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Sonntag kam es im Laufe des Tages in der Schmiedestraße zu einem Verkehrsunfall, dessen Verursacher sich trotzt des entstandenen Schadens vom Unfallort entfernte. Der geschädigte Pkw VW Golf stand in der Schmiedestraße auf einem kleinen Parkplatz. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit Zeugensuche

Westoverledingen/Folmhusen - Bereits am 20.12. kam es gegen 17:45 Uhr auf der Kreuzung in Folmhusen zu einem Verkehrsunfall, dessen Ablauf zur Zeit noch nicht ganz geklärt ist. Nach jetziger Kenntnis befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw der Marke VW Transporter die Bundesstraße 438 aus Collinghorst kommend und bog an der o.g. Kreuzung nach rechts auf die Leerer Straße/B 70. Dieses nach dessen Angaben noch bei Gelblicht der Ampelanlage. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer eines Pkw der Marke Mitsubishi kam auf der B 70 aus Richtung Ihrhove und überquerte die Kreuzung Richtung Leer fahrend, dieses nach dessen Angaben bei Grünlicht der Ampelanlage. Erstgenannter Pkw-Fahrer konnte eine Kollision mit dem Pkw Mitsubishi nur durch Ausweichen auf eine Verkehrsinsel verhindern. Hierdurch entstand ein Schaden an dem Pkw. Da nicht beide Unfallteilnehmer gleichzeitig bei Grün- bzw. Gelblicht die Kreuzung überquert haben können, werden Zeuges des Unfalles gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Moormerland - Sachbeschädigung/Versuchter Einbruch

Moormerland - Am 25.12. brachen gegen 05 Uhr zur Zeit unbekannte Täter die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Warsing-Straße auf und versuchten im Gebäude die Eingangstür einer Wohnung aufzuhebeln. Der/die unbekannte(n) Täter ließen jedoch von der Tat ab. Die Gründe hierfür sind noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer oder Moormerland zu melden.

Emden - Diebstähle aus Pkw

Emden - In der Nacht vom 23. auf den 24.12. wurden aus zwei Pkw diverse Wertgegenstände entwendet, die u.a. auch als Weihnachtsgeschenke verpackt und gedacht waren. Tatorte waren die Tileman-Wierda-Straße und die Peter-Rosegger-Straße. Hinweise zu Tat und/oder Täter werden erbeten an die Polizei in Emden

Emden - Brand einer Mülltonne/Versuchte Inbrandsetzung eines Pkw

Emden - Gegen 05:40 Uhr wurde der Polizei/Feuerwehr der Brand einer Mülltonne in der Brückstraße gemeldet. Die Mülltonne wurde durch den Brand völlig zerstört. Zudem versuchte ein bisher unbekannten Täter, in der Brückstraße einen Pkw Opel Astra in Brand zu setzen. Tatzeit und -ort beider Taten lassen vermuten, dass sie durch ein und denselben Täter begangen wurden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

