POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden am Sonntag, den 24.12.2017

Leer (ots) - ++Lärmbelästigung durch Nebelhorn++Küchenbrand++ Diebstahl aus Hotel++Körperverletzung und Widerstand++Ölspur auf der BAB 28++

Leer// Am frühen Samstagmorgen in der Zeit von 05.45 bis 06.30 Uhr wurden insbesondere die Bewohner im Bereich der Altstadt und vom Binnenhafen unsanft geweckt. Ein Defekt in der Schiffselektrik von einem am Raiffeisen Silo liegenden Schiff verursachte einen dauerhaften Signalton aus dem Nebelhorn. Zahlreiche Anwohner erfragten bei der Polizei die Ursache. Über den Schiffseiger in Hamburg wurde ein Techniker aus Bingum zum Schiff beordert. Dieser behob umgehend den Defekt an Bord und es kehrte wieder weihnachtliche Ruhe ein.

Filsum// Am frühen Samstagabend gegen 17:55 Uhr kam es in der Holunderstraße zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus. Nach Erkenntnissen der Polizei geriet eine Pfanne in Brand und die Flammen schlugen über in eine Dunstabzughaube. Ein nennenswerter Gebäudeschaden trat nicht ein. Der 42jährige Mieter blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Vor Ort eingesetzt waren die Feuerwehren aus Filsum, Lammertsfehn und Nortmoor

Borkum// Im Verlauf vom gestrigen Samstag verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter auf noch unbekannte Weise Zutritt in ein leerstehendes Hotel in der Bismarckstraße. Hier hatte es der Täter vornehmlich auf Lebensmittel abgesehen und entwendete Salate und Fisch. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf und Strafanzeige wurde erstattet.

Emden// Am heutigen Sonntag gegen 00:50 Uhr kam es im Wykhoffsweg zunächst zu einer Körperverletzung. Hierbei schlug ein unter Alkoholeinfluss stehender 24 jähriger Emder mehrmals mit der Faust auf einen 46 jährigen Mann aus Emden ein. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort zeigte sich der junge Mann auch völlig ungehalten und aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Auch die Bekanntgabe seiner Identität verweigerte der stark angetrunkene Mann vehement, so dass eine Zuführung zur Wache des PK Emden unerlässlich war. Hierbei leistete er Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten auf übelste Weise. Die weiteren Stunden verbrachte der Aggressor in der Gewahrsamszelle zur Ausnüchterung. Ein Alkoholisierung von fast 2,0 Promille wurde festgestellt. Alle bekanntgewordenen Straftaten wurden konsequent zur Anzeige gebracht.

Bundesautobahn 28// Gestern Mittag gegen 11:50 Uhr kam es zu einer Beeinträchtigung vom Fahrzeugverkehr auf der BAB 28 in Richtung Oldenburg. Ein 49 jähriger Saterländer befuhr mit seinem Pkw Fiat die BAB 28 in beschriebener Richtung, als in Höhe der Abfahrt Filsum der Motor platze. Hierdurch wurde der Hauptfahrstreifen auf eine Länge von 300 Meter mit Öl verunreinigt. Die Polizei sicherte die Gefahrenstelle zunächst ab, bis von der Autobahnmeisterei eine halbseitige Sperrung eingerichtet wurde. Die verunreinigte Fahrbahn wurde von einer Spezialfirma aus Leer gereinigt. Die Verkehrsbeeinträchtigung dauerte bis 13:45 Uhr an.

