POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden am Samstag, den 23.12.2017

Leer (ots) - ++Beißende Hunde verursachten Körperverletzung++Rezeptverfälscher++Pkw Brand++ Fahren ohne Führerschein++Einbruch in Vereinsheim++ Versuchter Einbruch in Kiosk++

Leer// Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr gerieten in der Straße Unter den Eichen zunächst zwei Hunde aneinander und verbissen sich. Im weiteren Verlauf geriet dann ein 56 jähriger Hundehalter und ein 46 jährige Hundehalter, jeweils aus dem Ostteil der Stadt, in ein heftiges Streitgespräch über die Sorgfaltspflichten beim Ausführen von Hunden. Die Auseinandersetzung mündete in massive Handgreiflichkeiten beider Parteien und auch der Einsatz von Tierabwehrspray und einem Elektroschocker wurde behauptet. Beide Parteien erstatteten Strafanzeige und beschuldigten sich gegenseitig. Die Polizei konnte die streitenden Parteien trennen und vor Ort schlichtend eingreifen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde auch der Hund des 56 jährigen Hundehalters leicht am Kopf mit einer Bisswunde verletzt.

Leer// Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr legte ein 25 jähriger Mann aus Moormerland in einer Apotheke in der Hauptstraße im Stadtteil Loga, ein verfälschtes Rezept vor. Der Inhaber der Apotheke erkannte auf dem originalen Rezeptvordruck die schlecht nachgemachte Unterschrift eines Allgemeinmediziners und benachrichtigte die Polizei. Vor Ort konnte die Polizei den Moormerländer antreffen. Nach einer Identitätsfeststellung wurde der junge Mann entlassen. Ein Strafverfahren zum Tatbestand der Urkundenfälschung wurde eingeleitet.

Filsum// Am Freitagmorgen gegen 09.40 Uhr kam es im Leißeweg in Filsum zu einem Pkw Brand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei benutze eine 32 jährige Frau aus Ostrhauderfehn ihren Pkw Ford für eine kurze Strecke und stellte diesen dann auf eine Auffahrt von einem Einfamilienhaus im Leißeweg ab. Nur wenige Minuten später schlugen Flammen aus der Motorhaube des Kleinwagens. Die Feuerwehren aus Neuburg, Detern und Filsum löschten das Kraftfahrzeug ab. Durch die Hitzeentwicklung wurde mehrere Fensterscheibe am Haus beschädigt. Brandermittlungen vor Ort bestätigen den Verdacht, dass das Fahrzeug durch technische Ursache in Brand geriet und hierdurch komplett beschädigt wurde.

Moormerland// Am späten Freitagabend gegen 22:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeistation Moormerland einen Pkw Ford, der mit hoher Geschwindigkeit die Friesenstraße in Richtung Warsingsfehn befuhr. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 21 jährige Fahrer aus der Gemeinde Moormerland nicht im Besitz von einem Führerschein ist. Es wurde ein Strafverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Der benutzte Pkw wurde an der Kontrollstelle gesichert abgestellt.

Firrel- Neufirrel// In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe vom Vereinsheim des SV Neufirrel in der Neufirreler Straße und stieg so in das Objekt ein. Nach Ermittlungen der Polizei und nach einer Überprüfung der Vereinsverantwortlichen wurde jedoch nichts entwendet. Nach einer Spurensuche vor Ort leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Emden// In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam die Tür zu einem Kiosk in der Brückstraße aufzubrechen. Die sehr massive Tür hielt der Gewalteinwirkung stand, so dass es beim versuchten Einbruch blieb. Nach einer Spurensuche vor Ort leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900 Polizei Emden 04921-8910 Polizeistation Westoverledingen 04955-935393 Polizeistation Moormerland 04954-89381110 Polizeistation Weener 04951-913110 Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230 Polizeistation Uplengen 04956-1239 Polizeistation Hesel 04950-1214 Polizeistation Jemgum 04958-298

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Dienstschichtleiter PHK Dirksen

Telefon: 0491-97690 212

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell