POL-LER: ++ Polizeiarbeit live - Der Polizeichef lädt ein - ++

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Am 16.11.2017 öffnete die Polizeiinspektion Leer/Emden ihre Tore für interessierte Gäste. 59 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung von Inspektionsleiter Johannes Lind gefolgt und nutzten die Gelegenheit, sich hautnah über ihre Polizei zu informieren. Der Polizeidirektor begrüßte die Zuhörer im vollbesetzten Saal der Dienststelle. Gemeinsam mit dem Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, Polizeioberrat Thomas Memering, der Leiterin Einsatz, Polizeirätin Frida Sander, sowie Verantwortlichen aus den Bereichen Prävention, Aus- und Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit berichtete er den Zuhörerinnen und Zuhörern zunächst in einem kurzweiligen Vortrag über die verschiedenen Bereiche der Polizei und deren Aufgabenspektrum. Außerdem erzählten die Beamtinnen und Beamten von ihrer Arbeit an Kriminalfällen der Vergangenheit, besonderen Einsatzsituationen und dem Umgang mit den sozialen Medien. Aber auch launige Anekdoten wie die Unterstützung der Dreharbeiten der verschiedenen Teile des Frieslandkrimis fanden Platz. Darüber hinaus erhielten die Bürgerinnen und Bürger Informationen über die Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und die Bereiche Prävention und Opferschutz. Nach diesem ersten Teil des Nachmittags bekamen die Anwesenden in Gruppen die Möglichkeit, die moderne Wache zu besichtigen und einen Blick in den Gewahrsamsbereich der Dienststelle zu werfen. Gerade der Zellentrakt hinterließ bei dem ein oder anderen bleibenden Eindruck und ein mulmiges Gefühl. "Auf eine Übernachtung hier kann man gut verzichten!", so die einhellige Meinung. Vor dem Gebäude wartete außerdem ein Team des Einsatz- und Streifendienstes auf die Gäste. Die Beamten stellten ihre Ausrüstung vor und präsentierten neben einem herkömmlichen Streifenwagen auch das neue Hybrid-Fahrzeug sowie den "Powermoon", eine enorm leistungsstarke und vom Stromnetz unabhängige Beleuchtungseinrichtung. Zahlreiche Besucher nutzten die Chance, nahmen selber einmal Platz und schossen ein Foto in der Blaulichtkulisse. Nach gut zwei Stunden war das offizielle Programm der Veranstaltung beendet. Natürlich blieb noch Zeit, um Fragen an die Experten der verschiedenen Bereiche zu richten und mit Johannes Lind ins Gespräch zu kommen. Der Dienststellenleiter zeigte sich mit dem Verlauf des Nachmittags sehr zufrieden, "Das große Vertrauen, das uns aus er Bevölkerung entgegen gebracht wird, ist mir überaus wichtig.", resümierte er. "Wir arbeiten jeden Tag daran, dass das so bleibt - und heute ganz besonders!"

