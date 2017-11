POL-LER: ++ Exhibitionist ++Münzgelddiebstahl++ Verkehrsunfälle++ Verkehrsunfallflucht++

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Exhibitionist Leer - Am Mittwochabend kam es in der Straße "An der Emsbrücke" zu einer exhibitionistischen Handlung. Hierbei entblößte sich ein bislang unbekannter Mann gegen 19:50 Uhr vor einer 24-jährigen Leeranerin und manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich der Mann bereits seit etwa 18:45 Uhr in der Straße aufgehalten. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 20-30 Jahre alt, etwa 1,80-1,90m groß und mit heller Hautfarbe. Bekleidet war der Mann mit einer roten Bomberjacke, einer dunklen Wollmütze und einer dunkler Hose. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Münzgelddiebstahl Leer - Am Mittwoch brach ein bislang unbekannter Täter gegen 18:35 Uhr einen Staubsaugerautomaten in der Deichstraße auf und entwendete hieraus Münzgeld im unteren zweistelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfall Emden - Am Mittwoch kam es in der Neutorstraße gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann aus Neukamperfehn bog mit seinem Lkw von der Neutorstraße nach links auf den Rathausplatz ab. Hierbei holte er nach rechts aus und touchierte eine am Fahrbahnrand befindliche Straßenlaterne (sog. Kandelaber). In Folge dessen brach ein Leuchter ab und fiel einem 65-jährigen Emder, der dort mit seinem Fahrrad wartete, auf den Kopf. Er wurde hierbei schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Filsum/A28 - Verkehrsunfall Filsum/A28 - Am Mittwochabend kam es auf der A28 in Fahrtrichtung Leer zwischen den Anschlussstellen Apen/Remels und Filsum gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Niederländer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW Fox auf einen Tanklastwagen auf, der von einem 35-jährigen Polen gefahren wurde. Sowohl der Fahrer des VW Fox als auch seine 42-jährige Beifahrerin, die ebenfalls aus den Niederlanden stammt, wurden schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit musste abgeschleppt werden.

Leer - Verkehrsunfallflucht Leer - Am Mittwoch kam es auf dem Parkplatz einer Krankenkasse in der Brunnenstraße in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein dunkler Mercedes im vorderen linken Bereich beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfall Emden - Am heutigen Donnerstag kam es gegen 07:05 Uhr in Höhe einer Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Leeraner befuhr mit einem Opel Zafira die Dodo-Wildvang-Straße und wollte dann nach links in die Nesserlander Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine 16-jährige Emderin, die dort mit ihrem Mofa-Roller von der Hansastraße nach links in die Nesserlander Straße abbog. Es kam trotz Vollbremsung zur Kollision, bei der die Rollerfahrerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

