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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Anwohner bemerkt Brand bei Nachbarn (Korrektur)

Sustrum (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es in der Nacht zu Samstag auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses an der Dorfstraße zu einem Brand gekommen. Etwa fünf Kubikmeter aufgeschüttetes Brennholz standen dabei in Flammen. Ein Nachbar war gegen 0:15 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte die Eigentümer geweckt. Gemeinsam hatte man noch vergeblich versucht, den Brand zu löschen. Dies gelang dann wenig später der Feuerwehr Sustrum, die mit 21 Wehrkräften und drei Fahrzeugen vor Ort im Einsatz war. Wie es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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