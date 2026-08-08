POL-EL: Baucontainer aufgebrochen

Lorup (ots) - Am Freitagnachmittag ist es auf der Gehlenberger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 23-jähriger Mann aus Werlte war gegen 14:30 Uhr mit seinem BMW in Richtung Lorup unterwegs. In einer Rechtskurve kommt gerät aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stößt dort frontal mit dem Seat einer 20-jährigen Frau aus Saterland zusammen. Die junge Frau wurde bei dem Unfall so ...

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