Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Baucontainer aufgebrochen
Bad Bentheim (ots)
Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in einen Baucontainer an der Johannes-Krabbe-Straße eingedrungen. Sie brachen ein Vorhängeschloss auf und erbeuteten diverse Bauwerkzeuge im Gesamtwert von etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)776600 entgegen.
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Dennis Dickebohm
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