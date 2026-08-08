Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: 15-jähriger Radfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Neubörger (ots)

Am Freitagabend ist es auf der Surwolder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 21:20 Uhr war ein 22-jähriger Mann aus Surwold mit seinem Seat Leon in Richtung Neubörger unterwegs. Dabei übersah er offensichtlich eine Gruppe aus drei Radfahrern, die nebeneinander vor ihm in selber Richtung unterwegs gewesen ist. Er fährt ungebremst auf das Fahrrad eines 15-jährigen Jugendlichen auf, der ebenfalls in Surwold wohnhaft ist. Der Radfahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei jugendliche Begleiter des Verletzten erlitten einen Schock.

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