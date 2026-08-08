POL-EL: Einbruch bei Bauunternehmen

Papenburg (ots) - Ein 23-jähriger Mann aus Nordhorn hat die Polizei Papenburg am Mittwoch und am Donnerstag gleich in drei Fällen beschäftigt. Am Mittwochmorgen wurde er zunächst von einem Polizeibeamten dabei beobachtet, wie er auf der Straße Hauptkanal rechts mit seinem E-Scooter entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen ist. Als der Beamte ihn gleich mehrfach ansprach, wurde er beleidigend und hielt nicht an. ...

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