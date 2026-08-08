Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Einbruch bei Bauunternehmen
Neubörger (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag und Freitag in eine Lagerhalle an der Aschendorfer Straße eingebrochen. Sie gelangten zunächst auf unbekanntem Wege auf das umzäunte Grundstück des geschädigten Handwerksbetriebes. Dort öffnete sie gewaltsam eine Zugangstür zur Lagerhalle und entwendeten zahlreiche Werkzeuge im Wert mehrerer tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.
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