Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: 20-Jährige nach Unfall in Lebensgefahr

Lorup (ots)

Am Freitagnachmittag ist es auf der Gehlenberger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 23-jähriger Mann aus Werlte war gegen 14:30 Uhr mit seinem BMW in Richtung Lorup unterwegs. In einer Rechtskurve kommt gerät aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stößt dort frontal mit dem Seat einer 20-jährigen Frau aus Saterland zusammen. Die junge Frau wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Lebensgefahr ist nicht ausgeschlossen. Der Unfallverursacher und sein ebenfalls 23-jähriger Mitfahrer wurden mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Gehlenberger Straße war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten mehrstündig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro beziffert.

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