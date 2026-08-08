Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Böschungsbrand nähe Waldstück

Lähden (ots)

Am Mittwochabend ist es an der Straße Am Mühlenberg im Ortsteil Holte/Lastrup zu einem kleineren Böschungsbrand neben einem dortigen Bolzplatz gekommen. Der brandbetroffene Bereich war zwar mit etwa acht Quadratmetern sehr klein, begann aber schon, sich auf Bäume des angrenzenden Waldstückes auszubreiten. Ohne sofortige Löschmaßnahmen der Feuerwehr Holte, hätte sich das Feuer vermutlich schnell ausbreiten können. Vor Ort wurden einige offenbar mutwillig in Brand gesetzte Maiskolben gefunden. Es ist davon auszugehen, dass diese den Brand ausgelöst haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

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