PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Böschungsbrand nähe Waldstück

Lähden (ots)

Am Mittwochabend ist es an der Straße Am Mühlenberg im Ortsteil Holte/Lastrup zu einem kleineren Böschungsbrand neben einem dortigen Bolzplatz gekommen. Der brandbetroffene Bereich war zwar mit etwa acht Quadratmetern sehr klein, begann aber schon, sich auf Bäume des angrenzenden Waldstückes auszubreiten. Ohne sofortige Löschmaßnahmen der Feuerwehr Holte, hätte sich das Feuer vermutlich schnell ausbreiten können. Vor Ort wurden einige offenbar mutwillig in Brand gesetzte Maiskolben gefunden. Es ist davon auszugehen, dass diese den Brand ausgelöst haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2026 – 08:00

    POL-EL: Drei Verstöße mit E-Scooter binnen zwei Tagen

    Papenburg (ots) - Ein 23-jähriger Mann aus Nordhorn hat die Polizei Papenburg am Mittwoch und am Donnerstag gleich in drei Fällen beschäftigt. Am Mittwochmorgen wurde er zunächst von einem Polizeibeamten dabei beobachtet, wie er auf der Straße Hauptkanal rechts mit seinem E-Scooter entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen ist. Als der Beamte ihn gleich mehrfach ansprach, wurde er beleidigend und hielt nicht an. ...

    mehr
  • 08.08.2026 – 07:59

    POL-EL: Brücke durch Unfall beschädigt

    Haselünne (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher hat mit seinem Fahrzeug an der Straße Gelsbruch hohe Sachschäden verursacht. Er stieß mit den Leitplanken einer Brücke über den Bawinkler Bach zusammen und beschädigte dabei die Planken, die massive Betonschalung und angrenzende Bäume. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Due Tatzeit ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 11:17

    POL-EL: Zeugen nach Unfall gesucht

    Papenburg (ots) - Am Donnerstagmittag ist es auf der Straße Am Stadtpark zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13:30 Uhr querte ein 25-jähriger Mann mit seinem E-Scooter die Straße zwischen Jameson´s Pub und Marktkauf. Dabei übersah er ein von rechts kommendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Der 25-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer des beteiligten Autos setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren