Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Drei Verstöße mit E-Scooter binnen zwei Tagen

Papenburg (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Nordhorn hat die Polizei Papenburg am Mittwoch und am Donnerstag gleich in drei Fällen beschäftigt. Am Mittwochmorgen wurde er zunächst von einem Polizeibeamten dabei beobachtet, wie er auf der Straße Hauptkanal rechts mit seinem E-Scooter entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen ist. Als der Beamte ihn gleich mehrfach ansprach, wurde er beleidigend und hielt nicht an. Von dem Beamten verfolgt, stoppte er seine Fahrt noch immer nicht. Als der Polizist ihn körperlich zum Anhalten bewegen wollte, kamen beide zu Fall. Der 23-Jährige stieg wieder auf den Scooter und fuhr davon, ohne seine Personalien angegeben zu haben. Bei seiner Flucht lies er einige persönliche Gegenstände zurück. Am Donnerstagmorgen wurde der Mann mit seinem E-Scooter an selber Stelle, erneut entgegen der Fahrtrichtung angetroffen und konnte diesmal angehalten und kontrolliert werden. Nach erstem Leugnen, räumte er später ein, auch am Vortag die ihm vorgeworfenen Verstöße begangen zu haben. Nach Aufnahme seiner Personalien konnte er dann weiterfahren. Nur unweit vom vorherigen Kontrollort ging er einer weiteren Polizeistreife ins Netz. Wieder entgegen der Fahrtrichtung, diesmal zusätzlich unter Nutzung seines Mobiltelefons während der Fahrt. Er wird sich nun gleich in mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

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