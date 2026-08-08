Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Brücke durch Unfall beschädigt

Haselünne (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher hat mit seinem Fahrzeug an der Straße Gelsbruch hohe Sachschäden verursacht. Er stieß mit den Leitplanken einer Brücke über den Bawinkler Bach zusammen und beschädigte dabei die Planken, die massive Betonschalung und angrenzende Bäume. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Due Tatzeit kann aktuell nicht näher eingegrenzt werden. Die Schadenshöhe wird durch den örtlichen Bauhof auf etwa 70.000 bis 80.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

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