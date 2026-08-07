Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Zeugen nach Unfall gesucht

Papenburg (ots)

Am Donnerstagmittag ist es auf der Straße Am Stadtpark zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13:30 Uhr querte ein 25-jähriger Mann mit seinem E-Scooter die Straße zwischen Jameson´s Pub und Marktkauf. Dabei übersah er ein von rechts kommendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Der 25-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer des beteiligten Autos setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

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