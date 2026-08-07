Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Polizeibeamter bei Einsatz leicht verletzt

Meppen (ots)

Eine Streifenbesatzung der Polizei Meppen wurde am späten Donnerstagabend zu einem Einsatz am Nagelshof entsandt. Nach Zeugenangaben sei es dort zu Streitigkeiten und zu häuslicher Gewalt gekommen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort, versuchte ein 36-jähriger Mann auf eine Gruppe Jugendlicher loszugehen. Als die Beamten dazwischen gingen, wehrte sich der Mann so stark, dass ein 28-jähriger Polizist leichte Verletzungen davontrug. Der 36-Jährige wurde zur Dienststelle transportiert und verbrachte den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle. Ein Schnelltest ergab einen Atemalkoholwert von 3,41 Promille. Der Mann muss sich nun gleich wegen mehrerer Delikte in einem Strafverfahren verantworten, darunter Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

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