POL-EL: Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Schapen (ots) - Am Donnerstagmorgen ist es auf der Beestener Straße in Schapen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei leicht verletzt. Ein 65-jähriger Mann aus Lünne war gegen kurz vor 8 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Schapen unterwegs. Als ihm unvermittelt schwindelig und übel wurde, geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Opel einer 64-jährigen Frau aus Schapen zusammen. Während die beiden Fahrenden bei ...

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