Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt
Wietmarschen (ots)
Am Donnerstagmorgen ist es auf der Bergstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 63-jährige Frau aus Wietmarschen wurde dabei schwer verletzt. Gegen 08:30 Uhr bog die 42-jährige Fahrerin eines Skoda von der Bergstraße nach rechts in den Rupingorter Kirchweg ab. Dabei übersah sie die auf dem Radweg entgegenkommende Frau auf ihrem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß. Die 63-Jährige stürzte und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell