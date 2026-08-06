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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Mehrere Polizeieinsätze beim "Heeder See in Flammen"

Heede (ots)

Im Rahmen der jährlichen Großveranstaltung "Heeder See in Flammen", musste die Polizei am vergangenen Samstag gleich zu mehreren Einsätzen ausrücken. Neben einigen Körperverletzungsdelikten, wurden auch zwei sexuelle Belästigungen aktenkundig. Während die Tatverdächtigen der Belästigungen ermittelt werden konnten, sucht die Polizei noch nach bis zu zehn bislang unbekannten Tätern einer gefährlichen Körperverletzung. Die Männer hatten zwei 25-jährige Opfer nach Streitigkeiten auf der Tanzfläche, gegen 02:30 Uhr gemeinschaftlich zusammengeschlagen und leicht verletzt. Zeugen dieser Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Neben den bereits genannten Straftaten, wurden den Beamten mehrere stark alkoholisierte, hilflose Personen gemeldet. Die Betreuung wurde dann jeweils durch das anwesende medizinische Fachpersonal übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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