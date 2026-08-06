Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Wielen (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der Straße Vennebrügge zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 20:45 Uhr, übersah der 52-jährige Fahrer eines ID4, dass der vor ihm fahrende Mitsubishi Eclipse nach links auf den Campingplatz Balderhaar abbiegen wollte. Der Unfallverursacher setzte zum Überholen an und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Verursacher und die beiden 71- und 69-jährigen Insassen de Mitsubishi wurden jeweils leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

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