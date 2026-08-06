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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Neuenhaus (ots)

Am Mittwochmorgen ist es an der Morsstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Beteiligten gekommen. Gegen 11 Uhr überquerte der 61-jährige Fahrer eines VW Golf die Kreuzung zur Veldhuaser Straße. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Motorroller. Es kam zum Zusammenstoß. Der 48-jährige Fahrer des Rollers und sein als Sozius mitfahrender zehnjähriger Sohn, stürzten und wurden leicht verletzt. Auch der Unfallverursacher erlitt leichte Blessuren. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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