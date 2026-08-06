Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Neuenhaus (ots)

Am Mittwochmorgen ist es an der Morsstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Beteiligten gekommen. Gegen 11 Uhr überquerte der 61-jährige Fahrer eines VW Golf die Kreuzung zur Veldhuaser Straße. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Motorroller. Es kam zum Zusammenstoß. Der 48-jährige Fahrer des Rollers und sein als Sozius mitfahrender zehnjähriger Sohn, stürzten und wurden leicht verletzt. Auch der Unfallverursacher erlitt leichte Blessuren. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

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