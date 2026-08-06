Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Pedelec-Akku in Brand geraten

Meppen (ots)

Am Mittwochabend ist es in einem Mehrfamilienhaus an der Krokusstraße zu einem Brand gekommen. Gegen 20:15 Uhr hatte ein dort am Ladekabel befindlicher Pedelec-Akku aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Feuerwehr Meppen war schnell mit sieben Einsatzfahrzeugen und 35 Wehrkräften vor Ort. Die Flammen wurden gelöscht, noch bevor sie sich auf das komplette Gebäude ausbreiten konnten. Die drei Wohnungsinsassen wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar.

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