POL-EL: Motorroller gestohlen

Schapen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen ist es an der Speller Straße zu einem Raub auf eine dort ansässige Tankstelle gekommen. Der bislang unbekannte Täter betrat gegen kurz vor 7 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte eine Angestellte und forderte die Herausgabe von mehreren Stangen Zigaretten. Mit dem Diebesgut verließ er die Tankstelle und flüchtete zu Fuß in Richtung Eichenweg. Dort stieg er in ein bislang nicht näher beschriebenes Auto. Der Täter wurde durch drei ...

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