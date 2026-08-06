Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Motorroller gestohlen
Nordhorn (ots)
Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag an der Friedrich-Runge-Straße einen Motorroller gestohlen. Das Fahrzeug der Marke Peugeot, Typ Speedfight 2, war auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr wurde es dann auf unbekannte Weise vom Tatort entwendet. Der Wird des Diebesgutes wird auf etwa 3000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.
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