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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Großer Aktionstag der Polizei am "Emsland Archäologiemuseum"

POL-EL: Großer Aktionstag der Polizei am "Emsland Archäologiemuseum"
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Meppen (ots)

Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung "Auf den Spuren der Wahrheit - 2000 Jahre Verbrechensaufklärung" am Emsland Archäologiemuseum in Meppen, veranstaltet die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim am kommenden Samstag einen großen Aktionstag. Die Polizei gewährt dort von 10 bis 16 Uhr, An der Koppelschleuse 19A, spektakuläre Einblicke in ihren Arbeitsalltag und in unterschiedliche Spezialbereiche. Es werden Dienstfahrzeuge aus unterschiedlichsten Einsatz- und Ermittlungsbereichen, genauso wie ein Tatortfahrzeug der Kriminaltechnik und Polizeimotorräder präsentiert. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich darüber hinaus auf Vorführungen unserer Diensthundeführer und ein umfassendes Kinderprogramm freuen. Unsere Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichsten Polizeieinheiten werden sich viel Zeit nehmen, ihre Arbeit in persönlichen Gesprächen zu erklären und nach Möglichkeit alle aufkommenden Fragen zu beantworten. Die Polizei und das Emsland Archäologiemuseum freuen sich auf eine rege Teilnahme.

Weiterführende Informationen finden Sie unter:

https://www.archaeologie-emsland.de/veranstaltungen-und-aktuelles/2026-08-08/polizei-aktionstag

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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