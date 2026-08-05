Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Raub auf Tankstelle

Schapen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist es an der Speller Straße zu einem Raub auf eine dort ansässige Tankstelle gekommen. Der bislang unbekannte Täter betrat gegen kurz vor 7 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte eine Angestellte und forderte die Herausgabe von mehreren Stangen Zigaretten. Mit dem Diebesgut verließ er die Tankstelle und flüchtete zu Fuß in Richtung Eichenweg. Dort stieg er in ein bislang nicht näher beschriebenes Auto. Der Täter wurde durch drei Zeugen, die auf die Tat aufmerksam wurden, verfolgt. Diesen gelang es im weiteren Verlauf jedoch nicht, den Mann an seiner Flucht mit dem bereitgestellten Fahrzeug zu hindern. Der Täter wird als 1,80 Meter groß und von hagerer Statur beschrieben. Er trug eine graue Stoffjacke mit Kapuze, eine schwarze Stoffhose mit weißer Aufschrift, eine schwarze Skimaske mit weißer Schrift im Nacken, einen schwarz-weißen Fahrradhelm und schwarze Handschuhe. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen, führte zunächst nicht zum Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

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