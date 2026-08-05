Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Psychisch Kranker bedroht Passanten in der Innenstadt

Lingen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es in der Lingener Innenstadt zu einem Polizeieinsatz gekommen. Gleich mehrere Personen hatten gemeldet, dass ein aggressiver Mann im Bereich des Konrad-Adenauer-Rings Passanten mit einem Messer bedrohen würde. Als die Streifenbesatzungen der Polizei nur wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, war der Täter bereits geflüchtet. Die Beschreibung der Person und ihrer durch die Zeugen dargelegten Verhaltensweisen, führten zu einer schnellen Identifizierung des Mannes. Es handelte sich um einen 44-jährigen Deutschen aus Lingen, der in der Vergangenheit immer wieder durch psychisch auffälliges Verhalten in Erscheinung getreten war. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück, ordnete diese die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen an. Der Mann konnte dort angetroffen und festgenommen werden. Er wird nun in eine psychiatrische Einrichtung überstellt und dort zwangseingewiesen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

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