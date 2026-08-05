Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Versuchter Einbruch in Imbisswagen
Werlte (ots)
Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche versucht, in einen Imbisswagen an der Unfriedstraße einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen war, die Zugangstür aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und konnten unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.
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