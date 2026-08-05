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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Erneuter Brand auf landwirtschaftlicher Fläche

Haren (ots)

Nachdem es in Haren bereits am Montag zu drei Flächenbränden gekommen war, musste dir Feuerwehr Rütenbrock am Dienstagnachmittag erneut zu einem Einsatz ausrücken. Gegen 15:40 Uhr brannte am Schleusenweg erneut eine kleiner Feldfläche. Bei Eintreffen der 22 Einsatzkräfte, war der Brand allerdings schon wieder erloschen. Ob das Feuer mit den Bränden vom Montag in Zusammenhang steht, ist unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05932)72100 bei der Polizei Haren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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