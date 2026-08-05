Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Mäharbeiten verursachen Flächenbrand
Rhede (ots)
Am Dienstagnachmittag ist es an der Zelterstraße in Rhede zu einem Böschungs- und Wiesenbrand gekommen. Bei Mäharbeiten kam es vermutlich zu einem Kontakt des Mähwerkes mit einem Drahtzaun. Der dadurch verursachte Funkenschlag löste nach bisherigen Erkenntnissen den Brand aus. Die Feuerwehr Rhede war mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Der Brand konnte gelöscht werden, bevor es zu größeren Schäden kam.
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