Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Mann nach Unfall in Lebensgefahr

Sögel (ots)

Am Dienstagmorgen ist es in Sögel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 59-jähriger Mann aus Lathen wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war er gegen 08:45 Uhr mit seinem Mercedes-Benz auf der Wahner Straße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mercedes überschlug sich und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Der Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen aus dem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die Wahner Straße in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt.

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