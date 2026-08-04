Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Flächenbrand hinter Volkshochschule

Lingen (ots)

Am Montagabend ist es an der Elsterstraße zu einem größeren Flächenbrand auf einer Wiese hinter dem dortigen Schulkomplex gekommen. Das Feuer breitete sich auf etwa 3000 Quadratmeter aus, konnte aber durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor es nennenswerte Schäden anrichten konnte. Auf Grundlage der starken Rauchentwicklung wurden örtliche Warnhinweise herausgegeben. Insgesamt waren 10 Feuerwehrfahrzeuge und 40 Einsatzkräfte der Lingener Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Da ein Fremdverschulden nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

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