PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Motorradfahrer nach Wildunfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Montagabend ist es auf der Bremer Straße in Höhe Clusorth-Bramhar zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 27-jähriger Lingener wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 20:40 Uhr mit seiner Honda in Richtung Bawinkel unterwegs, als unvermittelt ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und musste mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Reh verendete noch am Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 10:41

    POL-EL: Mehrere Flächenbrände binnen kurzer Zeit

    Haren (ots) - Die Feuerwehr Rütenbrock musste am Montagnachmittag binnen 20 Minuten zu gleich drei Flächenbränden ausrücken. Verletzt wurde dabei niemand. Ein nennenswerter Sachstand entstand ebenfalls nicht. Zwischen 17 Uhr und 17:20 Uhr, wurde gleich drei Brandherde zwischen der Lindloher Friedenseiche und Alter Moorweg, im Bereich Neue Straße und an der Schwartenberger Straße in Höhe Alte Zollstraße gemeldet. ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 10:40

    POL-EL: Einbruch in Penthouse-Wohnung

    Nordhorn (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montagmorgen in die Penthouse-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Richterskamp eingedrungen. Sie brachen zwischen 10:20 Uhr und 11:20 Uhr die Wohnungseingangstür auf und erlangten bislang unbekanntes Diebesgut. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 10:40

    POL-EL: Schneller Ermittlungserfolg nach Diebstahl eines Lastenfahrrades

    Lingen (ots) - Der Polizei Lingen ist es am Montag gelungen, den Dieb eines hochwertigen Lastenfahrrades zu ermitteln und festzunehmen. Der amtsbekannte 43-jährige Lingener hatte gegen 09:45 Uhr an der Emmy-von-Dinklage-Straße das Schloss eines hochwertigen Lastenfahrrades aufgeflext. Im Anschluss flüchtete er mit dem Rad vom Tatort. Nur etwa eine Stunde nach der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren