Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Motorradfahrer nach Wildunfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Montagabend ist es auf der Bremer Straße in Höhe Clusorth-Bramhar zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 27-jähriger Lingener wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 20:40 Uhr mit seiner Honda in Richtung Bawinkel unterwegs, als unvermittelt ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und musste mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Reh verendete noch am Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

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