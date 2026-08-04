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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Mehrere Flächenbrände binnen kurzer Zeit

Haren (ots)

Die Feuerwehr Rütenbrock musste am Montagnachmittag binnen 20 Minuten zu gleich drei Flächenbränden ausrücken. Verletzt wurde dabei niemand. Ein nennenswerter Sachstand entstand ebenfalls nicht. Zwischen 17 Uhr und 17:20 Uhr, wurde gleich drei Brandherde zwischen der Lindloher Friedenseiche und Alter Moorweg, im Bereich Neue Straße und an der Schwartenberger Straße in Höhe Alte Zollstraße gemeldet. In allen Fällen konnten die noch im Frühstadium befindlichen Brände der Grünflächen schnell gelöscht werden. Die Polizei geht aktuell Hinweisen auf eine mögliche Brandstiftung in allen drei Fällen nach. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)72100 bei der Polizei Haren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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