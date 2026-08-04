Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Einbruch in Penthouse-Wohnung
Nordhorn (ots)
Bislang unbekannte Täter sind am Montagmorgen in die Penthouse-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Richterskamp eingedrungen. Sie brachen zwischen 10:20 Uhr und 11:20 Uhr die Wohnungseingangstür auf und erlangten bislang unbekanntes Diebesgut. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.
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Dennis Dickebohm
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