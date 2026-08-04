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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Einbruch in Penthouse-Wohnung

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montagmorgen in die Penthouse-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Richterskamp eingedrungen. Sie brachen zwischen 10:20 Uhr und 11:20 Uhr die Wohnungseingangstür auf und erlangten bislang unbekanntes Diebesgut. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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