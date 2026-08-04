POL-EL: Einbruch in Penthouse-Wohnung

Rhede (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende den Kraftstoff eines Baufahrzeuges im Bereich Alte Rheder Straße entwendet. Sie öffneten den Tankdeckel der dort auf einer Baustelle abgestellten Planierraupe und zapften etwa 250 Liter Diesel ab. Im Anschluss konnten sie mit dem Diebesgut unerkannt entkommen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

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