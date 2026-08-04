Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schneller Ermittlungserfolg nach Diebstahl eines Lastenfahrrades

Lingen (ots)

Der Polizei Lingen ist es am Montag gelungen, den Dieb eines hochwertigen Lastenfahrrades zu ermitteln und festzunehmen. Der amtsbekannte 43-jährige Lingener hatte gegen 09:45 Uhr an der Emmy-von-Dinklage-Straße das Schloss eines hochwertigen Lastenfahrrades aufgeflext. Im Anschluss flüchtete er mit dem Rad vom Tatort. Nur etwa eine Stunde nach der Tat, wurde der Täter durch eine Streifenbesatzung auf dem Radweg der B213 zwischen Lingen und Lohne angehalten, kontrolliert und festgenommen. Aktuell wird geprüft, ob der Mann für weitere Taten verantwortlich gemacht werden kann und ob weitere Personen an den Taten beteiligt sind.

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