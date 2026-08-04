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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Anbauteile von Traktor gestohlen

Haren (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen in die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Gehöfts an der Kapellenstraße eingedrungen. Nachdem sie eine Zugangstür aufgebrochen haben, suchten sie offenbar gezielt einen dort abgestellten Traktor auf und entwendeten hochwertige Anbauteile der Landmaschine. Der Wert des erbeuteten GPS-Lenksystems und zweier dazugehöriger Bildschirme ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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