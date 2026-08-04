Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Dieseldiebstahl aus Baufahrzeug
Rhede (ots)
Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende den Kraftstoff eines Baufahrzeuges im Bereich Alte Rheder Straße entwendet. Sie öffneten den Tankdeckel der dort auf einer Baustelle abgestellten Planierraupe und zapften etwa 250 Liter Diesel ab. Im Anschluss konnten sie mit dem Diebesgut unerkannt entkommen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell