Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch August
Lingen (ots)
Der nächste Motorradfahrerstammtisch der Polizei und der Verkehrswacht findet am 6. August 2026 ab 17:00 Uhr in Lingen (Brockhauser Weg 21 - Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim) statt. Die Fa. Car Akustik aus Lingen informiert über den Einsatz einer Motorrad-Dashcam sowie über Alarmanlagen für Motorräder. Für das leibliche Wohl sorgt die Verkehrswacht.
Alle Interessierten - auch Nicht-Motorradfahrerinnen und -Motorradfahrer - sind herzlich eingeladen.
Rückfragen bitte an:
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