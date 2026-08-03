Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch August

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Lingen (ots)

Der nächste Motorradfahrerstammtisch der Polizei und der Verkehrswacht findet am 6. August 2026 ab 17:00 Uhr in Lingen (Brockhauser Weg 21 - Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim) statt. Die Fa. Car Akustik aus Lingen informiert über den Einsatz einer Motorrad-Dashcam sowie über Alarmanlagen für Motorräder. Für das leibliche Wohl sorgt die Verkehrswacht.

Alle Interessierten - auch Nicht-Motorradfahrerinnen und -Motorradfahrer - sind herzlich eingeladen.

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