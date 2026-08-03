Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Nötigung im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Heede (ots)

Am Samstag, dem 01.08.2026, kam es gegen 18:00 Uhr auf der B401 in Heede zu einem Vorfall im Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Autofahrer kurz nach der Anschlussstelle Dörpen zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Während des Überholvorgangs scherte ein weiteres Fahrzeug ebenfalls zum Überholen aus, sodass der Autofahrer stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Nach dem anschließenden Überholvorgang soll der Fahrer des anderen Pkw mittig auf der Fahrbahn gefahren sein und dadurch ein weiteres Überholen verhindert haben. An einer Ampelkreuzung kam es anschließend zu einer verbalen Konfrontation zwischen den beiden Fahrzeugführern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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