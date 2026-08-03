Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Schapen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Schapen (ots)
Am Sonntag, dem 02.08.2026, kam es gegen 10:53 Uhr auf der Beestener Straße in Schapen zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 71-jähriger Motorradfahrer in Richtung Hopsten unterwegs. Hinter dem Kreisverkehr an der Frerener Straße / Speller Straße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.
Der 71-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Klinikum gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.
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