PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schapen (ots)

Am Sonntag, dem 02.08.2026, kam es gegen 10:53 Uhr auf der Beestener Straße in Schapen zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 71-jähriger Motorradfahrer in Richtung Hopsten unterwegs. Hinter dem Kreisverkehr an der Frerener Straße / Speller Straße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Der 71-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Klinikum gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 07:30

    POL-EL: Nordhorn - Fensterscheiben am Bahnhof beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Nordhorn (ots) - Am Sonntag, dem 02.08.2026, kam es gegen 17:00 Uhr am Bahnhof in Nordhorn zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen mehrere Jugendliche, vermutlich drei bis vier Personen, mehrere Fensterscheiben des Bahnhofs ein. Ein 37-jähriger Anwohner wurde auf die Tat aufmerksam und informierte die Polizei. Der entstandene Sachschaden ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 07:30

    POL-EL: Klein Berßen - Rundballenpresse gerät während Feldarbeiten in Brand

    Klein Berßen (ots) - Am Sonntag, dem 02.08.2026, kam es gegen 15:15 Uhr während landwirtschaftlicher Arbeiten an der Gewerbestraße in Klein Berßen zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine hinter einem Traktor angehängte Rundballenpresse während der Arbeiten in Brand. Der Traktor konnte noch rechtzeitig von der Presse abgekoppelt werden. Infolge ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 07:30

    POL-EL: Renkenberge - Ballenpresse gerät während Feldarbeiten in Brand

    Renkenberge (ots) - Am Sonntag, dem 02.08.2026, kam es gegen 12:40 Uhr während landwirtschaftlicher Arbeiten auf einem Feld an der Südstraße in Renkenberge zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Ballenpresse im Bereich des Sammlers in Brand. Der Fahrer bemerkte nach einem Knall eine ungewöhnliche Geruchsentwicklung und anschließend Rauch aus der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren