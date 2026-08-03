Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fensterscheiben am Bahnhof beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Sonntag, dem 02.08.2026, kam es gegen 17:00 Uhr am Bahnhof in Nordhorn zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen mehrere Jugendliche, vermutlich drei bis vier Personen, mehrere Fensterscheiben des Bahnhofs ein. Ein 37-jähriger Anwohner wurde auf die Tat aufmerksam und informierte die Polizei.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen oder zur Tat geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

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