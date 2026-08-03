PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fensterscheiben am Bahnhof beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Sonntag, dem 02.08.2026, kam es gegen 17:00 Uhr am Bahnhof in Nordhorn zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen mehrere Jugendliche, vermutlich drei bis vier Personen, mehrere Fensterscheiben des Bahnhofs ein. Ein 37-jähriger Anwohner wurde auf die Tat aufmerksam und informierte die Polizei.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen oder zur Tat geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 07:30

    POL-EL: Klein Berßen - Rundballenpresse gerät während Feldarbeiten in Brand

    Klein Berßen (ots) - Am Sonntag, dem 02.08.2026, kam es gegen 15:15 Uhr während landwirtschaftlicher Arbeiten an der Gewerbestraße in Klein Berßen zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine hinter einem Traktor angehängte Rundballenpresse während der Arbeiten in Brand. Der Traktor konnte noch rechtzeitig von der Presse abgekoppelt werden. Infolge ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 07:30

    POL-EL: Renkenberge - Ballenpresse gerät während Feldarbeiten in Brand

    Renkenberge (ots) - Am Sonntag, dem 02.08.2026, kam es gegen 12:40 Uhr während landwirtschaftlicher Arbeiten auf einem Feld an der Südstraße in Renkenberge zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Ballenpresse im Bereich des Sammlers in Brand. Der Fahrer bemerkte nach einem Knall eine ungewöhnliche Geruchsentwicklung und anschließend Rauch aus der ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 07:00

    POL-EL: Geeste - Motorradfahrer stirbt bei schwerem Verkehrsunfall - Zwei Personen schwer verletzt

    Geeste (ots) - In der Nacht zu Sonntag, dem 02.08.2026, kam es gegen 02:15 Uhr auf der Biener Straße in Geeste zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Drei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 23-jähriger Fahrer eines Renault Twingo, gemeinsam mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren