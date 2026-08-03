Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Klein Berßen - Rundballenpresse gerät während Feldarbeiten in Brand

Klein Berßen (ots)

Am Sonntag, dem 02.08.2026, kam es gegen 15:15 Uhr während landwirtschaftlicher Arbeiten an der Gewerbestraße in Klein Berßen zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine hinter einem Traktor angehängte Rundballenpresse während der Arbeiten in Brand. Der Traktor konnte noch rechtzeitig von der Presse abgekoppelt werden. Infolge des Feuers gerieten auch mehrere Rundballen sowie Teile der angrenzenden Ackerfläche in Brand.

Die Feuerwehren aus Klein Berßen und Sögel waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und rund 28 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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