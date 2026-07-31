Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Brand in Kellerschacht einer Arbeiterunterkunft

Emsbüren (ots)

Am Donnerstag, dem 30.07.2026, kam es gegen 23:36 Uhr an der Carl-von-Linné-Straße in Emsbüren zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Kellerschacht einer Arbeiterunterkunft aus. Die Feuerwehr Emsbüren war mit sieben Fahrzeugen und rund 41 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Die Bewohner konnten danach wieder in die Unterkunft zurückkehren.

Verletzt wurde niemand. Gebäudeschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache wurden aufgenommen.

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